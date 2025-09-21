Agencias

Bielorrusia se ofrece a "rebajar tensiones" con Polonia porque "no se puede elegir a los vecinos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Jrenin, ha afirmado este domingo que su Gobierno "está interesado en rebajar las tensiones" con Polonia, en aras de una convivencia a la que los dos países están abocados, ya que "no se puede elegir a los vecinos".

"No queremos luchar contra ellos", ha dicho el ministro, en una entrevista a la radiotelevisión rusa recogida por las agencias de noticias oficiales de los dos países y en la que ha llamado a rebajar, "por encima de todo", las "tensiones militares" que han marcado la etapa más reciente con Polonia.

El Gobierno polaco ha acusado en estos últimos años a las autoridades bielorrusas de fomentar la inmigración por razones políticas y también de contribuir a la inestabilidad de la zona con su alianza con Rusia, especialmente en relación a la ofensiva militar lanzada en Ucrania.

La organización de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia llevó a Polonia a cerrar por completo la frontera, en un contexto de tensiones agudizado además por la incursión de casi una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AMP. El Barça disminuye en más de 100 millones de euros el límite de coste de su plantilla

La institución azulgrana verá reducido en 112 millones su tope para salarios y refuerzos, tras no poder computar ingresos previstos por los palcos vips. Real Madrid encabeza el ranking económico, mientras Sevilla afronta importantes desafíos financieros

AMP. El Barça disminuye en

Rescatan en el mar a 65 inmigrantes que intentaban llegar a diferentes islas españolas

Infobae

El director del Shifa tras el ataque mortal israelí a su hermano: "Temo por mi vida"

Infobae

El hartazgo de Vinícius

Infobae

Cole Hocker seduce en los 5.000 ante la impotencia de Ingebrigtsen

Infobae