Alba Díaz habla maravillas de su chico, Marcos Terrones

Alba Díaz ha sido todo un descubrimiento este año gracias al documental de 'Las Berrocal', donde hemos podido conocerla más a fondo y comprobar que quizás sea la más natural y espontánea de todas, quizás también por su juventud.

En el documental no solo la hemos visto a ella, también a su pareja, Marcos Terrones, muy desconocido para los seguidores de la joven. A pesar de llevar una relación de lo más discreta de cara a redes sociales, no hay duda de que están enamorados... pero, ¿tienen planes de boda?

Hace unos días, Alba Díaz hablaba ante los medios de comunicación sobre su relación y le dedicaba unas bonitas palabras a su chico: "Le admiro muchísimo. Es un gran artista, productor, compositor, hace un poco de todo". Además, aseguraba que "me nutre, o sea, me hidrata muchísimo y estar con él ha sido un cambio, un antes y después en mi vida radical".

Eso sí, desvelaba que "todavía no" tienen planes de boda, pero confirmaba que "todo el tiempo que pueda estar con él" lo estará, tanto es así que hacía la siguiente afirmación: "Ojalá morir a su lado".

