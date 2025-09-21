Agencias

Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo durante un evento en un club de campo de New Hampshire

Por Newsroom Infobae

Las autoridades del estado estadounidense de New Hampshire han informado que una persona ha perdido la vida y varias más han resultado heridas este sábado por la noche tras un tiroteo ocurrido en el club de campo Sky Meadow Country Club, en Nashua, y por el que se ha detenido a una persona, "descartando que exista una amenaza activa para la comunidad".

"El Departamento de Policía de Nashua investiga actualmente un incidente en el Sky Meadow Country Club con múltiples víctimas de disparos. Dos sospechosos armados huyeron de la zona. Un sospechoso ha sido detenido y el otro sigue prófugo. Se anima a cualquier persona que tenga información a contactar al Departamento de Policía de Nashua", ha informado la propia Policía en una publicación en la red social X.

El tiroteo ha tenido lugar durante la celebración de un evento social en las instalaciones del citado club, donde se reunía un gran número de personas. Algunos de los allí presentes, según ha declarado el fiscal general adjunto del estado, Peter Hinckley, han sufrido heridas por arma de fuego, mientras que otros han resultado lesionadas en medio del caos provocado por el ataque.

Sin embargo, aún no ha trascendido el balance total de heridos, y tampoco se conoce por ahora la motivación del delito o si existía algún tipo de vínculo entre los perpetradores y las víctimas y el lugar de los hechos.

Si bien, no se ha producido ninguna detención formal hasta el momento, las autoridades locales han confirmado que "una persona de interés ha sido puesta bajo custodia para ser interrogada". Hinckley ha asegurado que, tras revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar, se ha podido identificar al presunto tirador, y se ha descartado que haya un segundo sospechoso, como inicialmente se había considerado.

El alcalde de Nashua, Jim Donchess, ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha calificado el incidente como una tragedia. "Una sola pérdida de vida ya es demasiado", ha expresado, manifestando su compromiso de que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

La ciudad de Nashua se encuentra en la frontera sur de New Hampshire, a unos 45 minutos de la ciudad de Boston.

