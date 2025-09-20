Zelenski confirma que se reunirá la semana que viene con Trump en Nueva York

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este sábado que mantendrá una reunión la semana que viene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, antes de afirmar que durante la misma abordarán las garantías de seguridad de Kiev, en medio de la invasión rusa.

"Hemos preparado la base para las garantías de seguridad que Europa está preparada para adoptar, teniendo en cuenta que Estados Unidos estará allí", ha señalado. "El primer ministro de Reino Unido (Keir Starmer) se reunió (esta semana) con el presidente de Estados Unidos y se acordó que discutamos los asuntos relevantes en nuestra reunión bilateral en Nueva York", ha manifestado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya adelantó el lunes que Trump se reuniría "probablemente" la semana que viene con Zelenski, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski ha insistido este sábado en la necesidad de que estas garantías de seguridad sean pactadas antes del final de la guerra. "Puede pasar que no haya un documento final sobre el fin de la guerra. Por eso hay gente, como por ejemplo el presidente de Francia (Emmanuel Macron), que dice que las garantías de seguridad no deben esperar al fin de la guerra", ha explicado.

"Estoy de acuerdo con él en que, por ejemplo, un alto el fuego es suficiente para dar garantías de seguridad. No podemos perder tiempo y esperar a un acuerdo claro sobre el fin de la guerra. Las garantías de seguridad son necesarias antes", ha subrayado, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Por otra parte, ha afirmado que los países europeos deben alcanzar "una decisión conjunta" sobre el derribo de drones rusos que penetren en sus territorios. "Tenemos una defensa aérea. Derribamos todo lo que vuele hacia nosotros y que vuele hacia Polonia, y Polonia derriba también con sus aviones todo lo que vuele hacia ellos y hacia nosotros", ha argumentado.

Zelenski ha desvelado además la decisión de las autoridades de Ucrania de crear una unidad de tropas de asalto para hacer frente a la invasión rusa. "Tenemos batallones de asalto, regimientos que darán buenos resultados en 2025. Hemos decidido que tenemos que entrar en la arena legal. Los rusos decidieron hacer lo mismo. Ahora crearemos tropas de asalto separadas. La decisión está tomada", ha zanjado.