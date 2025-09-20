Agencias

Xandra Falcó asegura que tiene muchas ganas de leer las memorias de Isabel Preysler

Por Newsroom Infobae

Guardar

Después de la revolución que se ha formado en el panorama mediático por la publicación de las memorias de Mar Flores vienen las de Isabel Preysler. Saldrán a la luz el próximo 22 de octubre y hasta entonces no podremos saber de qué habla la Socialité en sus páginas... pero las apuestas ya se han hecho.

Hay quien dice que la madre de Tamara Falcó hablará de su vida sin tapujos, de todas las relaciones sentimentales que ha tenido, de sus hijos, de su faceta como abuela... y, por qué no, también de su historia con Mario Vargas Llosa, de la que poco o nada sabemos.

La ruptura sentimental fue una sorpresa para todos en diciembre de 2022 y los motivos se quedaron en la privacidad para ambos... pero quizás dentro de unas semanas sepamos por qué la Reina de corazones decidió romper su noviazgo con el Premio Nobel.

Muchos rostros conocidos han mostrado su entusiasmo estos días por la futura publicación del libro, la última que lo ha hecho ha sido Xandra Falcó, hija del recordado Carlos Falcó, quien goza de una exquisita relación con la familia Preysler.

La empresaria se dejaba ver este viernes en el Teatro Real, donde coincidió con Isabel, y al preguntarle por las memorias de esta confesaba que tiene muchas ganas de leerlas: "Claro, ¿no? Como todo el mundo, supongo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW dice que los bombardeos de EEUU contra supuestos narcotraficantes son ejecuciones extrajudiciales

Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el uso de ataques letales sin juicio previo en el Caribe, cuestionan la legalidad internacional de operaciones militares estadounidenses y exigen investigaciones independientes tras la muerte de supuestos miembros de redes criminales

HRW dice que los bombardeos

El Ibex 35 sube un 0,6% y conquista los 15.200 puntos en la apertura tras la decisión de la Fed

El principal índice español avanza al inicio de la jornada tras el recorte de tasas anunciado por la Reserva Federal, impulsado por subidas en bancos y tecnológicas, mientras otras plazas europeas también muestran tendencia positiva y el crudo registra leves bajas

El Ibex 35 sube un

El Cártel de los Soles: la supuesta red criminal venezolana que sirve de pretexto para los ataques de EEUU

El Cártel de los Soles:

Leopoldo López pide una intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

Leopoldo López pide una intervención

¿Qué consume más: el horno o la freidora de aire?

Infobae