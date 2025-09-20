Xandra Falcó asegura que tiene muchas ganas de leer las memorias de Isabel Preysler

Después de la revolución que se ha formado en el panorama mediático por la publicación de las memorias de Mar Flores vienen las de Isabel Preysler. Saldrán a la luz el próximo 22 de octubre y hasta entonces no podremos saber de qué habla la Socialité en sus páginas... pero las apuestas ya se han hecho.

Hay quien dice que la madre de Tamara Falcó hablará de su vida sin tapujos, de todas las relaciones sentimentales que ha tenido, de sus hijos, de su faceta como abuela... y, por qué no, también de su historia con Mario Vargas Llosa, de la que poco o nada sabemos.

La ruptura sentimental fue una sorpresa para todos en diciembre de 2022 y los motivos se quedaron en la privacidad para ambos... pero quizás dentro de unas semanas sepamos por qué la Reina de corazones decidió romper su noviazgo con el Premio Nobel.

Muchos rostros conocidos han mostrado su entusiasmo estos días por la futura publicación del libro, la última que lo ha hecho ha sido Xandra Falcó, hija del recordado Carlos Falcó, quien goza de una exquisita relación con la familia Preysler.

La empresaria se dejaba ver este viernes en el Teatro Real, donde coincidió con Isabel, y al preguntarle por las memorias de esta confesaba que tiene muchas ganas de leerlas: "Claro, ¿no? Como todo el mundo, supongo".