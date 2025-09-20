Xabi Alonso: "Necesitamos a Franco, mientras rinda va a jugar"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que piensa contar con Franco Mastantuono porque es un tipo de jugador que "necesita mientras rinda", al tiempo que calificó de "victoria solvente" la lograda este domingo contra el Espanyol (2-0).

"Ha sido una victoria solvente, más que brillante, pero son victorias buenas, con control, sin situaciones que nos estresen, como expulsiones o goles concedidos. Hemos controlado bien, el 2-0 ha sido importante. Victoria para seguir creciendo y ahora pensando en el martes contra el Levante", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los blancos valoró la actuación de su equipo en la quinta jornada de LaLiga EA Sports y apuntó que la recuperación de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga le da aún más alternativas, y que el inglés y Arda Güler pueden jugar juntos. "Jude tiene un despliegue impresionante. Cuanto más le encontremos, mejor jugaremos. Hemos ido asentando desde agosto y ahora con Jude y Camavinga tenemos dos alternativas más y poco a poco, después de las lesiones largas, los vamos a ir integrando y es muy buena noticia", apuntó, antes de hablar de Vinícius.

"Hoy le ha faltado el gol, en el momento que mejor estaba igual podía haber esperado para cambiarle más tarde. Franco también quería seguir jugando. El partido era de control. Quedan muchos partidos, le ha faltado el gol y ha sido una pena", afirmó.

Alonso entendió el enfado del brasileño al ser sustituido, al igual que el de un Franco que parece haberse ganado un puesto en el once pese a estar recién llegado a sus 18 años. "A todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vinícius, Franco, el calendario es muy exigente", dijo.

"En la posición que juega necesitamos ese tipo de jugador, que tenga amplitud, que se pueda asociar. La calidad que tiene, mientras rinda, va a jugar, si las cosas llevan un poco más de tiempo habrá que esperar. Le veo bien, sé que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero llegará con naturalidad", añadió.

El técnico del Madrid celebró el buen partido de Raúl Asencio y explicó el rol más comprometido en defensa de Kylian Mbappé. "Lo que pasó en el Mundial era importante dejarlo atrás, era un contexto diferente. Raúl, como David que está preparado, Fran, ha hecho un partido muy serio. Es muy buena noticia para el equipo y para Raúl de tener buenas sensaciones con el partido que ha hecho", afirmó. "Hoy ha jugado en un rol un poco diferente, hemos hablado de qué es lo que necesitábamos. Mbappé entiende muy bien el fútbol", añadió.

"Se me van abriendo posibilidades, con lo que eso supone para bien y para la gestión. Esperaba que el Espanyol viniera un poco más, se han metido atrás buscando la contra, había que trabajar el partido. Nos ha faltado algo más de ritmo pero con tres puntos se analiza con un poco más de tranquilidad", terminó.