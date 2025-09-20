Trump dice que la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza "podría resultar en la liberación" de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que si bien la ofensiva a gran escala de Israel para intentar tomar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza, supone un mayor riesgo para los rehenes que se encuentran en la zona, "también podría resultar en su liberación".

"Puede que lo estén", ha dicho durante una comparecencia en la Casa Blanca, tras ser preguntado sobre si estas operaciones suponen un mayor riesgo para los rehenes. "También puede que sean liberados", ha afirmado, antes de resaltar que "en una guerra pasan muchas cosas extrañas".

"Hay muchos resultados que tienen lugar que nunca pensarías que van a pasar", ha manifestado, antes de indicar que hay unos 20 rehenes con vida retenidos en Gaza. "Otros 32 están muertos, quizá más, 38", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que se ha reunido con sus familias y que estas piden que sean entregados.

Así, Trump ha manifestado que los familiares de los rehenes muertos bajo cautiverio en Gaza "quieren los cuerpos de sus hijos, igual que si estuvieran vivos". "Es muy triste", ha valorado, antes de resaltar que "mucha gente murió en esos horribles túneles" y reconocer que será "muy duro" lograr la liberación de los secuestrados.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.