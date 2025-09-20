Agencias

Trump crea una 'tarjeta dorada', facilitando la obtención de visados por pago "voluntario" de un millón de dólares

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado este viernes una orden ejecutiva que contempla la creación de una "tarjeta dorada" con la que agilizar el proceso de obtención de visados para aquellos ciudadanos de terceros países que demuestren su alineamiento con los intereses de Estados Unidos mediante el pago "voluntario" de un millón de dólares (unos 851.385 euros).

"Por la presente anuncio la Tarjeta Dorada, un programa de visados supervisado por el secretario de Comercio que facilitará el ingreso de extranjeros que hayan demostrado su capacidad y deseo de promover los intereses de los Estados Unidos proporcionando voluntariamente un importante regalo financiero a la Nación", reza un comunicado compartido por la Casa Blanca.

Así, para que un ciudadano no estadounidense pueda optar a la obtención de un visado de inmigrante "mediante un proceso acelerado", el solicitante del permiso habrá de abonar un millón de dólares si lo hace en su propio nombre y dos millones de dólares (1.702.770 euros) si se trata de "una corporación o entidad similar que done en nombre de una persona". Todo ello, siempre y cuando no se contravengan "la ley y las preocupaciones de seguridad pública y nacional".

Esta iniciativa será supervisada por los secretarios de Comercio, Estado y Seguridad Nacional, y los "obsequios" recaudados pasarán a formar parte de un fondo separado en el Departamento del Tesoro que se utilizará para "promover el comercio y la industria estadounidense, de conformidad con las autoridades estatutarias del Departamento de Comercio".

"Mi Administración ha trabajado incansablemente para deshacer las desastrosas políticas migratorias de la Administración anterior, (que) generaron una avalancha de inmigrantes, sin considerar seriamente cómo estos afectarían los intereses de Estados Unidos (...). Es una prioridad realinear la política federal de inmigración con los intereses de la Nación poniendo fin a la inmigración ilegal y priorizando la admisión de extranjeros que beneficiarán a la Nación, incluidos empresarios, inversionistas y hombres y mujeres de negocios exitosos", ha argumentado el presidente estadounidense.

EuropaPress

