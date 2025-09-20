Agencias

Trump advierte de que "sucederán cosas malas" si Afganistán no devuelve la base de Bagram a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este sábado a las autoridades afganas de que tomará represalias contra el país si Kabul no devuelve la base aérea de Bagram a Estados Unidos, su artífice.

"Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos, ¡van as suceder cosas malas!", ha instruido el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su cuenta en la red Truth Social.

Este aviso llega apenas un par de días después de que el neoyorquino anunciase este jueves que su Gobierno está intentando recuperar el control de la mencionada base, símbolo del despliegue internacional en Afganistán y en desuso desde que los talibán recuperaron el poder en agosto de 2021.

Trump considera que la base de Bagram, "una de las mayores del mundo", fue cedida "a cambio de nada". "Vamos a intentar recuperarla. Eso podría ser una pequeña exclusiva", declaró durante una rueda de prensa con motivo de su visita de Estado a Reino Unido en la que acto seguido sugirió un posible intercambio con los talibán: "Necesitan cosas de nosotros", declaró.

La base de Bagram fue construida en realidad por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.

