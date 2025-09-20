Agencias

Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado nuevos avances en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en el este del país, con la toma de otra localidad en la zona, donde las tropas rusas han logrado penetrar durante las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este continúan avanzando en las profundidades de las defensas del enemigo y han liberado la localidad de Berezovoe, en Dnipropetrovsk".

El Gobierno ucraniano no se ha pronunciado por ahora sobre este anuncio de Moscú, que durante las últimas semanas han asegurado haber tomado varias áreas en la provincia. Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ministro de Exteriores de Siria iza la bandera siria en la Embajada en EEUU por primera vez en una década

El ministro de Exteriores de

El Gobierno palestino tilda de "ataque" la apertura en Jerusalén de la Embajada de Fiyi en Israel

Líderes de Fiyi e Israel celebraron la apertura de la delegación en la Ciudad Santa, mientras las autoridades palestinas acusaron una violación grave del derecho internacional, postura respaldada por Jordania, que advirtió consecuencias para las negociaciones bilaterales

El Gobierno palestino tilda de

Bayern, Roma y St.Pölten, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en la Champions Femenina

Bayern, Roma y St.Pölten, primeros

Sumar se conjura para acabar con el despido "barato" y mantiene la mano tendida a Junts con la reducción de jornada

Sumar se conjura para acabar

'Superfede', 'El pirata malacaca' o 'Dani en las nubes', entre las novedades de otoño de NubeOcho para los más pequeños

'Superfede', 'El pirata malacaca' o