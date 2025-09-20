Agencias

Rusia anuncia el derribo de cerca de 150 drones lanzados por el Ejército de Ucrania

Las autoridades de Rusia han asegurado este sábado haber interceptado cerca de 150 drones lanzados por las tropas ucranianas, incluidos 40 sobre la región de Rostov, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales por esta oleada de ataques con aparatos no tripulados.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que durante la madrugada del sábado han sido derribados 149 aparatos, entre ellos 27 en Saratov, 18 en Briansk, 15 en Samara, ocho en Volgogrado, cuatro en Bélgorod y dos en Voronezh.

A ellos se suman 15 sobre el mar Negro, tres sobre el mar de Azov, uno en Kursk, Smolensk, Nizhni Nóvgorod y doce sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional, que tampoco reconoce la anexión rusa de cuatro provincias parcialmente ocupadas en Ucrania.

