Rosario Mohedano y Rosa Benito opinan sobre la emotiva llamada de Ortega Cano a Gloria Camila

Gloria Camila recibía el pasado jueves una gran sorpresa en 'Supervivientes 2025' al contactar en directo con su padre, José Ortega Cano. Una llamada de lo más emotiva en la que el diestro le declaró su amor incondicional a su hija. "Gloria mía, preciosa. Que te quiero bonita. Te queremos".

Además, el torero quiso tranquilizar a Gloria Camila y le comunicó cómo se encuentra su sobrina en Madrid: "La niña pequeña está en el colegio con José María, en el mismo colegio. Lo están pasando de maravilla. Son dos niños extraordinarios. Estate tranquila porque tienes una capacidad tremenda para ser quien eres. Quiero que lo disfrutes y que seas la ganadora, por supuesto".

Por esta emotiva llamada han sido preguntadas Rosa Benito y Rosario Mohedano, quienes mientras se producía el momentazo televisivo estaban disfrutando de los Premios Escaparate en Sevilla... pero una de las dos parece no haberla visto.

Rosario sí que ha confesado ante las cámaras de Europa Press que la llamada del diestro a su hija "nos ha emocionado mucho ese momento, nos encantó" y, además, ha asegurado que la joven "lo está haciendo muy bien".

Sin embargo, Rosa parece que no ha escuchado la llamada o simplemente no ha querido mostrar su opinión públicamente ya que ha comentado que "no lo vi, estuve en la gala de Escaparate y no vimos nada, la verdad".