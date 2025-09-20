Agencias

Registrado de madrugada un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, con epicentro en el Mediterráneo, en la zona del Levante Sur, en el Mar de Alborán oriental, cerca de Almería.

En la página oficial del ING, consultada por Europa Press, se ha detallado que el seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, en la latitud 36,68 grados norte y longitud 1,6 grados oeste en el Mar de Alborán oriental.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el temblor ha sido sentido por la población, pero no se ha registrado ninguna llamada alertando del terremoto, así como tampoco se tiene constancia de incidencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

María 'la jerezana' confirma que la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio es nula

La pareja de José María Almoguera reconoció que el vínculo entre Alejandra Rubio y él está completamente roto, expresó su esperanza de que retomen algún día la confianza y remarcó que en casa el tema apenas se menciona

María 'la jerezana' confirma que

Rosario Mohedano y Rosa Benito opinan sobre la emotiva llamada de Ortega Cano a Gloria Camila

Rosario Mohedano y Rosa Benito

'tuTECHÔ' cumple tres años: más de 3.700 personas en situación de extrema vulnerabilidad encuentran un hogar

'tuTECHÔ' cumple tres años: más

Zelenski confirma que se reunirá la semana que viene con Trump en Nueva York

Zelenski confirma que se reunirá

El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a La Vuelta ciclista: "Los organizadores han sufrido mucho"

Alicia García respalda la distinción regional a la principal competición española, resaltando el esfuerzo de deportistas y equipos tras la cancelación de la última etapa debido a protestas, y considera el reconocimiento como un impulso a la proyección nacional

El PP respalda que Ayuso