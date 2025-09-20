(Previa) El Elche busca seguir invicto ante el Oviedo y Rayo y Celta enfrentan sus malas rachas

El Elche, uno de los tres equipos invictos de LaLiga EA Sports, recibe este domingo al Real Oviedo (18.30 horas) con el objetivo de acercarse a la zona noble de la tabla, en una quinta jornada de competición en la que Rayo Vallecano y RC Celta buscan frenar su mal arranque de temporada (14.00 horas).

En el Martínez Valero, los ilicitanos, instalados en la novena plaza con nueve puntos, son, junto a Real Madrid y FC Barcelona, los únicos que todavía no han encajado una derrota en las cuatro jornadas que van de campeonato.

Los de Eder Sarabia empataron en sus primeros choques frente a rivales de entidad como Real Betis (1-1) y Atlético de Madrid (1-1) antes de doblegar al Levante (2-0), y al regreso del parón volvieron a repartirse los puntos ante el Sevilla FC (2-2). Ahora, tratarán de hacerse fuertes en su casa.

Enfrente, el conjunto asturiano ha experimentado un irregular regreso a Primera, con derrotas ante el Villarreal (2-0), el Real Madrid (0-3) y el Getafe (2-0) y un triunfo en el Carlos Tartiere frente a la Real Sociedad (1-0), donde el belga Leander Dendoncker anotó el único gol que hasta ahora han anotado los de Veljko Paunovic. A pesar de eso, sus tres puntos le permiten gozar de uno de renta sobre los puestos de descenso.

Álvaro Rodríguez será baja en el conjunto franjiverde, que se mantiene pendiente del estado de Adrià Pedrosa y de Yago Santiago. Los ovetenses, mientras, seguirán sin poder contar con Federico Viñas, que deberá cumplir su segundo partido de sanción, ni con los lesionados Álvaro Lemos, David Costas y Ovie Ejaria.

En el duelo que abre la jornada dominical en Vallecas, Rayo Vallecano y RC Celta pugnarán por una victoria que se le resiste al equipo madrileño desde la primera jornada y que los gallegos, con un encuentro más, todavía no han conseguido esta campaña.

Desde que se estrenaron venciendo a domicilio al Girona (1-3), los de Iñigo Pérez no han vuelto a ganar, aunque por el camino han firmado un valioso empate ante el Barça (1-1); por contra, perdieron ante Athletic Club (1-0) y Osasuna (2-0).

Con estos resultados, el cuadro rayista marcha decimocuarto con cuatro unidades, las mismas que un Celta que, aunque ha puntuado en sus últimas cuatro fechas en la competición doméstica, en todas lo ha hecho gracias a empates.

Tras la derrota de su estreno frente al Getafe (0-2), se repartió puntos con Mallorca (1-1), Betis (1-1) -en el partido adelantado de la sexta jornada-, Villarreal (1-1) y Girona (1-1). El próximo jueves, a los vigueses les espera el Stuttgart en el arranque de la Liga Europa, y esperan llegar con la moral alta.

Los locales no tendrán a disposición a Luis Felipe, Randy Nteka ni Abdul Mumin, lesionados, y Fran Pérez y Nobel Mendy son duda. Claudio Giráldez, por su parte, lamentará las ausencias de Williot Swedberg y Marcos Alonso.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - RC Celta. García Verdura (C.Catalán) 14.00.

Mallorca - Atlético de Madrid. Hernández Maeso (C.Extremeño) 16.15.

Elche CF - Real Oviedo. Sesma Espinosa (C.Riojano) 18.30.

FC Barcelona - Getafe CF. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.