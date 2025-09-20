Previa del RCD Mallorca - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita este domingo (16.15) al RCD Mallorca en la jornada 5 de LaLiga EA Sports con la intención de dar continuidad a una mejoría que necesita con urgencia el equipo balear, aún sin victorias en el inicio de temporada.

Los de Diego Pablo Simeone quieren empezar a funcionar, superar ya el periodo de adaptación aunque la competición en marcha y las distintas lesiones no lo ponen fácil. El cuadro rojiblanco estrenó su casillero de victorias la semana pasada con una buena actuación ante el Villarreal (2-0) en el Metropolitano.

La necesidad no aprieta tanto pero la presión sigue estando ahí, ya que por arriba el líder Real Madrid no falla con 15 puntos de 15 posible. El 'Cholo' sigue con bajas pero para su viaje a Palma recupera a Julián Álvarez y David Hancko, algo más de artillería de la que echaron de menos el miércoles en Liverpool.

El estreno en la Liga de Campeones estuvo marcado por la dificultad del rival y por la ausencia de muchos jugadores importantes en la plantilla rojiblanca, de los cuales seguirán fuera en Son Moix Álex Baena, Thiago Almada, José María Giménez y Johnny Cardoso. Con la 'Araña' Álvarez, quien hizo el 0-1 victorioso de la última visita a la isla, el Atleti recupera al menos pegada, como la que sufrió en Anfield durante el primer tiempo.

Los de Simeone no entraron como pedía el escenario, pero tirando de la vieja guardia reaccionaron en el segundo tiempo hasta tener el empate en su mano, punto que se esfumó con el cabezazo de Virgil van Dijk en el descuento. Con todo, el Atlético mostró su intención de competir esta campaña, como no puede ser de otra manera, mientras trata de acortar los plazos de puesta a punto sin margen.

El pasado curso, ese entrar en calor ya le costó a los de Simeone, pero después de ganar al Villarreal y competir ante el campeón de la Premier, los rojiblancos quieren dar otro paso más ante el Mallorca. Los de Jagoba Arrasate se aferran al regreso a Son Moix un mes después para encontrar impulso y un cambio de tercio a su inicio de temporada, que pasa por mejorar atrás.

En ello insistió el técnico vasco en la rueda de prensa previa, en esa "fragilidad defensiva", que va más allá del sistema. El cuadro bermellón instauró la pasada campaña la seña de identidad del recién llegado Arrasate, siendo una de las revelaciones, pero en su segundo año ha perdido intensidad y esa capacidad de incomodar a los rivales. A pesar de que Vedat Muriqi mantiene su olfato, el Mallorca solo ha sumado un punto de los doce posibles.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samú Costa; Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Julián Álvarez y Sorloth.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño).

--ESTADIO: Mallorca Son Moix.

--HORA: 16.15/DAZN.