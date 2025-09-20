Olga Moreno deja claro que "siempre" apoyará a Rocío Flores

Olga Moreno y Rocío Flores protagonizaban este viernes un encuentro de lo más emotivo en televisión después de años sin coincidir en un plató. Sonrientes y abrazándose ante las cámaras, las dos volvieron a demostrar que su relación sigue siendo buena a pesar de la separación tan polémica que protagonizó Moreno con Antonio David Flores.

Minutos antes de entrar en las instalaciones de Telecinco, Olga volvía a dejar claro ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que su apoyo a la nieta de Rocío Jurado lo tendrá "siempre", a pesar de todo lo que se haya dicho e los últimos años.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron sus declaraciones, ya que ha estado toda esta semana defendiendo a Rocío en 'El precio justo', sino la compañía con la que andaba por las inmediaciones de Telecinco.

Agustín Ettiene, el que ha sido su pareja en los últimos años, le acompañaba a pesar de que hace unos meses se publicaba su supuesta ruptura sentimental. Unas imágenes que, junto con las que ya vimos de ambos en la fiesta de despedida de Gloria Camila, confirmarían que su amor sigue intacto.