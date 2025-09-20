Nieves Herrero opina sobre las memorias de Mar Flores

Las memorias de Mar Flores han supuesto un antes y después en el mundo del corazón. Su testimonio, contado por primera vez por ella misma, ha puesto en el candelero a rostros conocidos del corazón y ha provocado una revolución mediática. Hay quien le ha mostrado su apoyo y otros que han asegurado que su verdad no tiene nada que ver con la realidad.

Hoy, Nieves Herrero se ha dejado ver en el desfile de Fely Campo y allí ha sido preguntada por este libro. La escritora ha asegurado que se trata de "su versión" y que a pesar de las críticas que está recibiendo hay que esperar "a ver en qué se sustancia todo".

Aún así, la periodista ha asegurado que "todos tienen derecho a mostrar su verdad, a mostrar lo que para ellos ocurrió, sea cierto o no lo sea" y no ha querido entrar a cuestionar el relato de la modelo con la hemeroteca de los hechos.

Eso sí, Nieves ha comentado que este testimonio "ha removido mucha historia que estaba ya dormida, lo que no sé si ha sido para bien para ella, pero si ella lo ha sentido así, chapo", concluía.