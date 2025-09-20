Agencias

Mueren dos personas y más de 25 resultan heridas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania

Al menos dos personas han muerto y más de 25 han resultado heridas a causa de dos ataques lanzados este sábado por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Dnipropetrovsk y Jmelnitski, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado "un ataque masivo" contra la provincia con "drones y misiles", antes de indicar que al menos una persona y 26 han resultado heridas, incluidas catorce que han requerido hospitalización.

"Un hombre de 55 años está en estado grave. Tiene quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo. Los médicos están luchando para salvar su vida", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado diversos daños materiales en los ataques, uno de los cuales ha alcanzado un edificio de varias plantas.

Por su parte, el gobernador de Jmelnitski, Serhi Tiurin, ha manifestado que un "ataque enemigo" contra la localidad de Dunayevets ha dejado un muerto. "Dos residentes locales han pedido ayuda médica, sin requerir hospitalización", ha dicho, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima mortal.

"Según las informaciones preliminares, dos casas han sido destruidas y aproximadamente 20 edificios residenciales han sufrido daños", ha subrayado Tiurin, quien ha reseñado que los trabajos de búsqueda y rescate continúan activos en la zona y que las autoridades darán posteriormente información más detallada.

