Mueren cuatro militares en un accidente de helicóptero en el noroeste de EEUU

Por Newsroom Infobae

Al menos cuatro militares han muerto en un accidente de helicóptero en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, según ha confirmado el Ejército, que ha indicado que en el siniestro, que tuvo lugar el miércoles cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord, se vio implicado en UH-60 Black Hawk.

"Nuestros corazones están con las familias, amigos y camaradas de estos Night Stalkers", ha dicho el comandante del Mando de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense, Jonathan Braga, quien ha indicado que se da por muertos a los cuatro ocupantes del aparato, miembros del 160º Regimiento de Operaciones Especiales de Aviación.

"Eran guerreros de élite que representaban los mayores valores del Ejército y las Operaciones Especiales del Ejército. Su sacrificio nunca será olvidad", ha manifestado Braga, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS. El Ejército ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente, sin publicar por ahora los nombres de las víctimas.

Por su parte, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, ha expresado sus condolencias a los familiares de los implicados en el accidente a través de un mensaje en su cuenta en la red social X. "Doy las gracias por los esfuerzos incansables de las autoridades locales, los equipos de rescate y el personal especializado de la Base Conjunta Lewis-McChord en las labores de recuperación", ha zanjado.

