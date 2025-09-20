Miriam Lapique asegura que su hermana Cari remonta "poco a poco" tras su año más trágico

Esta semana se celebraron la XIX Edición de los Premios Escaparate en Sevilla y allí pudimos ver a Cari Lapique recoger el premio póstumo a su hija Caritina Goyanes acompañada por su hija Carla y su marido, Jorge Benguría, Manuel Martos y su hermana Miriam Lapique.

Ella misma compartió en redes sociales la alegría que le suponía recoger este premio: "La memoria de mi hija Cari premiada, agradecidísima. Fuimos todos a recoger el premio. Emoción".

Días más tarde, Miriam Lapique se ha dejado ver en el Teatro Real y al preguntarle por el momento que atraviesa su hermana aseguraba que está saliendo adelante "poco a poco". Además, definía a Cari como una persona "fuerte" tras vivir el año más trágico de su vida.

Cabe recordar que hace poco más de un año, el 7 de agosto de 2024, la Socialité perdía a su marido Carlos Goyanes a causa de un infarto mientras disfrutaban de sus vacaciones familiares en su residencia de Marbella. Y tan solo 19 días después -el 26 de agosto- cuando todavía estaba asimilando la muerte de su gran amor, era su hija mayor, Caritina Goyanes, la que fallecía repentinamente a los 46 años a causa de un fallo cardíaco, dejando a toda la familia completamente devastada