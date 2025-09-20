Miles de israelíes claman contra Netanyahu y advierten de que podría ser la "última noche" de los rehenes

Miles de personas han tomado un sábado más las calles de las principales ciudades israelíes para protestar contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizan de la falta de un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, y han advertido de que esta podría ser su "última noche" debido a la ofensiva militar a gran escala lanzada sobre la ciudad de Gaza.

Familiares de los rehenes han instado a la población a sumarse a las protestas, con uno de los actos centrales celebrados este sábado en Jerusalén, donde han estado familiares como Einav Zangauker, Ofir Braslavski Michel Iluz, Anat Angrest y rehenes liberados como Yair Horen.

También ha habido manifestación en Tel Aviv, epicentro habitual de las protestas, donde familiares de rehenes han intervenido ante la multitud concentrada en Shaar Begin.

Galit Dan, madre e hija de víctimas mortales del ataque del 7 de octubre de 2023, ha hecho un llamamiento a parar la guerra: "Basta de guerra. Basta de muerte. Basta de víctimas. No voy a permitir que mi dolor sea empleado en la venganza. Quiero cambios", ha apelado, según recoge el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

Ruhama Albag, tía de la rehén liberada Liri Albag, ha acusado a la dirigencia israelí por "quemar nuestro hogar, esta vez desde dentro" y les ha reprochado que estén "enganchados a la guerra".

Shai Moses, sobrino del rehén liberado Gadi Moses, ha pedido acciones civiles. "El Gobierno israelí aprovecha la emergencia para convertirnos en Esparta. Es el momento de una huelga general. Es el momento de tomar las calles hasta que vuelva el último rehén", ha argumentado.