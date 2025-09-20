Agencias

Milei se reunirá con Trump en Nueva York el martes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Argentina, Javier Milei, mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes por la mañana en Nueva York.

"En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", ha publicado este sábado la Cancillería argentina en un mensaje publicado en X.

El Gobierno argentino está negociando un préstamo de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo y estabilizar el mercado, que ha llevado al dólar a una cotización superior a los 1.500 pesos y la prima de riesgo por encima de los 1.400 puntos.

El propio Milei destacaba el viernes desde Córdoba que están "trabajando muy fuertemente" para lograr este acuerdo y aseguraba que "estamos muy avanzados".

En abril el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, hizo una visita de diez horas a la Argentina coincidiendo con el levantamiento del 'cepo' cambiario para expresar su respaldo a la política económica del Gobierno de Milei.

"Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE", aseguró Bessent en referencia al Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos, una línea especial de crédito destinada a fortalecer reservas.

El domingo Milei partirá hacia Nueva York para participar en la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está previsto además que reciba el premio Global Citizen Award concedido por el Atlantic Council por las reformas económicas que impulsa en Argentina será el propio Bessent el que le entregue el premio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria

La Aemet activa el aviso

La industria de la belleza genera un impacto de 19.000 millones a la economía española

El sector cosmético se posiciona como uno de los motores económicos más relevantes del país, con más de 350.000 puestos de trabajo, un aumento en exportaciones y proyecciones de crecimiento impulsadas por la innovación y la sostenibilidad

La industria de la belleza

El Ejército israelí pide al Gobierno suspender la entrada de ayuda desde Jordania tras el ataque en un cruce

Militares israelíes solicitan paralizar suministros procedentes de Jordania tras un incidente mortal en el paso de Allenby, mientras las autoridades jordanas exigen investigación y garantías de seguridad para sus conductores tras condenar el suceso

El Ejército israelí pide al

Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave

Fallece un hombre en Torrejón

Estonia destaca la respuesta "eficaz" de la OTAN a la intrusión de cazas rusos en su espacio aéreo

Estonia destaca la respuesta "eficaz"