Mas de 500 deportistas disputan este sábado el Campeonato de España de Piragüismo en modalidad de travesías

Zaragoza acoge, este sábado 20 de septiembre, el Campeonato de España de Piragüismo en la modalidad de travesías: XXIII Liga de Ríos y Travesías/XVII Liga Nacional Máster. El Centro Natación Helios, con motivo de su centenario, se hace cargo de la organización de este evento de máximo nivel, que reunirá a cerca de 500 deportistas de clubes de todo el país.

La cita tendrá lugar en el río Ebro, en el tramo urbano comprendido entre el Parque Deportivo Ebro y el Club Náutico de Zaragoza, teniendo como base principal el CN Helios. La salida y meta estarán situadas en la explanada de Macanaz y la competición comenzará a las 16.00 horas.

El campeonato contará con participantes de casi todas las comunidades autónomas: Aragón, Andalucía, Baleares Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Asturias o Comunidad Valenciana.

Se espera una jornada de gran nivel competitivo y un espectáculo único para los amantes del deporte. El evento cuenta con la colaboración de los Bomberos de Zaragoza, la Policía Local de Zaragoza y Protección Civil Ribera Baja del Ebro, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba.

Con este campeonato, el Centro Natación Helios refuerza su papel como referente deportivo y celebra sus 100 años de historia con un acontecimiento que reunirá a deportistas, clubes y aficionados en un entorno emblemático.

Los interesados en disponer de más información pueden acceder a la web 'https://www.cnhelios.com/noticias/campeonato-de-espana-de-travesias-2'.

EuropaPress

