La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria, según reflejan los datos del portal digital recogidos por Europa Press.

En concreto, están en riesgo ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado y tormentas con probabilidad de granizo el Condado de Treviño (Burgos), la vertiente Ibérica de Soria y Burgos, la Cordillera Cantábrica de Palencia y León y la meseta de Segovia, Soria, Burgos.

Los avisos se mantendrán activos hasta las 23.59 horas de este sábado en las mencionadas zonas, donde hay una probabilidad de entre 40-70 por ciento de riesgo.