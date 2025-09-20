Hansi Flick, sobre la gala del Balón de Oro: "Hay que ir, disfrutar y mostrar respeto a los ganadores"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que irán a la gala del Balón de Oro, que se celebra el lunes, a "disfrutar" y "mostrar respeto a los ganadores", y está convencido de que algún día Lamine Yamal recibirá el trofeo, y ha reconocido que "algunos jugadores quizás no estén del todo contentos con su situación", como Dani Olmo, pero ha reiterado que lo importante es "el equipo".

"Algún día lo veremos. Yo creo que Lamine recibirá este trofeo, pero estar ahí es tener respeto. Estamos nominados, y cualquiera que reciba ese trofeo se lo merece. Hay que ir ahí, disfrutarlo, demostrar respeto a los ganadores, un respeto que se merecen, y eso es de vital importancia", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe.

Además, informó del estado de Lamine Yamal y Alejandro Balde. "Estamos trabajando en ello. Como dije, en el caso de Lamine hay que ir día a día. Y en el caso de Balde sabemos cuál es su situación. Y yo creo que sí, le veremos pronto. En el caso de Lamine hay que esperar día a día. Pero está trabajando duro, cada día recibe tratamiento, trabaja duro y va avanzando bien", manifestó, desvelando que Pau Cubarsí, que no ha entrenado este sábado, estará disponible. "Será una opción en el banquillo o de inicio, ya veremos", afirmó.

También habló de la falta de minutos de Dani Olmo. "Esto ocurre. Tenemos 25 jugadores en el equipo y tenemos que tomar decisiones siempre. Pero acabamos de iniciar la temporada y para mí cada jugador es importante. Necesitamos a cada jugador en este equipo. Tenemos a jugadores de muy buena calidad, es lo que queríamos y estoy contento con esta situación", indicó.

"Algunos jugadores quizás no estén del todo contentos con la situación, pero se trata del equipo. Si juegan, tienen que demostrar lo buenos que son y confío firmemente en ellos. Este es su trabajo, saben de qué va esto y yo también lo sé, y para mí lo más importante es el equipo: tener éxito en este club", prosiguió.

Respecto a Gavi, deseó tenerle "de vuelta pronto". "Pero al final hay que tomar decisiones, no hoy, quizás mañana o el lunes, y a partir de ahí ya veremos. Este no es el momento de tomar la decisión, esperemos a inicios de la semana que viene y sabremos más. Entonces veremos cómo evoluciona y qué decisión se toma", expresó.

También valoró el estado de Marcus Rashford, que "ha conseguido confianza con estos dos goles que ha marcado" contra el Newcastle en la Liga de Campeones. "Nuestro estilo, nuestra manera de jugar, es siempre centrarse en la alta intensidad, que es lo que espero de él también. Cuando uno llega a un club como este, te tienes que adaptar a la nueva filosofía, pero este es el momento adecuado, ha llegado el buen momento. Lo dije antes y después del partido. Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro, siempre. Cada día hay que mejorar y seguir aprendiendo, adaptarse a cada situación, y yo voy a seguir empujándole", explicó.

En otro orden de cosas, analizó cómo ha cambiado el equipo desde el empate en Vallecas. "Echemos un vistazo a lo que ocurrió la temporada pasada. En la vida y en el fútbol, las cosas cambian de manera muy rápida. Yo veo así las cosas. Tenemos que estar centrados en cada partido. Lo más importante de todo es hacer bien nuestro trabajo y nuestro trabajo es dar todo por este club. Cuando los jugadores juegan tienen que dar el 100%, y yo voy a dar lo mejor por este equipo. Es lo que quiero ver yo también de mis jugadores", subrayó.

El técnico alemán, sin embargo, no quiso analizar el estilo de juego del Getafe. "Lo que más me importa es mi equipo. Sabemos lo que hay que esperar y lo más importante es que hoy hemos entrenado bien. De cara a este partido es importante tener piernas frescas sobre el terreno de juego", dijo, sin cuestionar las palabras del técnico azulón, José Bordalás, tras el partido del año pasado. "Todo el mundo tiene su propia opinión y para mí está bien. Cada uno se puede sentir libre de decir lo que quiera. A mí no me preocupa lo que digan", señaló.

Flick tampoco quiso hablar de la decisión de que el equipo juegue el partido de 'Champions' contra el Paris Saint-Germain en Montjuïc. "Conocéis la situación, no está en mis manos. Conozco la situación, sé en qué estadio podemos jugar, pero no es decisión mía. Tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento y yo me tengo que centrar en el equipo. Paso a paso, ya veremos qué ocurre", expuso.

Por último, elucubró sobre el enfrentamiento entre Diego Pablo Simeone y un aficionado del Liverpool en Anfield. "Yo no me puedo sentir como se sintió el 'Cholo'. Yo a veces sí he pasado por situaciones parecidas, pero al final es lo que es. Yo me centro más sobre lo que ocurre en el campo, en lo que hace mi equipo, pero no es bonito escuchar ciertas cosas que vienen desde la grada, insultos y demás. Todo el mundo es diferente y no me gustaría hablar sobre la reacción del 'Cholo' porque son su decisión y sus sentimientos, que entiendo, pero la situación es distinta", concluyó.