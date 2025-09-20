Hallan en Estepona el cadáver que sería de un británico desaparecido el 15 de agosto en la ciudad

El cadáver de un varón que sería el de un británico de 65 años desaparecido el pasado 15 de agosto ha sido localizado este sábado por la mañana en la zona de Paraíso, en la ciudad malagueña de Estepona, municipio donde fue visto por última.

Así lo han comunicado la Policía Nacional, que ha precisado que aún se está pendiente de la confirmación de la identidad del finado, así como de las causas de la muerte, que se dilucidarán con la correspondiente autopsia.

El hallazgo ha tenido lugar en la mañana de este sábado cuando la Policía Nacional, miembros de Protección Civil y bomberos de Estepona mantenían desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para la localización del referido un súbdito británico.

Según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, durante todo este tiempo se ha desarrollado una exhaustiva investigación, estudiando los pasos que podría abrir realizado esta persona, un varón de 65 años, hasta el día de su desaparición.

Por los datos recabados se averiguó que estaba preparando su mudanza para regresar a su país de origen. Finalmente, y una vez acotados sus últimos movimientos, los investigadores de la Policía Nacional auxiliados por el resto de organismos de seguridad de la localidad han realizado una ampliación de la batida por la zona.

En este sentido, las fuentes policiales señaladas apuntan que en el lugar ya habrían trabajo los agentes, analizando el terreno con drones, pero al ser una zona boscosa y de alta maleza el resultado no fue positivo.

Así, finalmente, este sábado los investigadores han localizado un cuerpo, en la zona denominada Paraíso, y se está pendiente la confirmación de la identidad y las causas de la muerte mediante la autopsia.