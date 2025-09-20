Agencias

Hallan en Estepona el cadáver que sería de un británico desaparecido el 15 de agosto en la ciudad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El cadáver de un varón que sería el de un británico de 65 años desaparecido el pasado 15 de agosto ha sido localizado este sábado por la mañana en la zona de Paraíso, en la ciudad malagueña de Estepona, municipio donde fue visto por última.

Así lo han comunicado la Policía Nacional, que ha precisado que aún se está pendiente de la confirmación de la identidad del finado, así como de las causas de la muerte, que se dilucidarán con la correspondiente autopsia.

El hallazgo ha tenido lugar en la mañana de este sábado cuando la Policía Nacional, miembros de Protección Civil y bomberos de Estepona mantenían desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para la localización del referido un súbdito británico.

Según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, durante todo este tiempo se ha desarrollado una exhaustiva investigación, estudiando los pasos que podría abrir realizado esta persona, un varón de 65 años, hasta el día de su desaparición.

Por los datos recabados se averiguó que estaba preparando su mudanza para regresar a su país de origen. Finalmente, y una vez acotados sus últimos movimientos, los investigadores de la Policía Nacional auxiliados por el resto de organismos de seguridad de la localidad han realizado una ampliación de la batida por la zona.

En este sentido, las fuentes policiales señaladas apuntan que en el lugar ya habrían trabajo los agentes, analizando el terreno con drones, pero al ser una zona boscosa y de alta maleza el resultado no fue positivo.

Así, finalmente, este sábado los investigadores han localizado un cuerpo, en la zona denominada Paraíso, y se está pendiente la confirmación de la identidad y las causas de la muerte mediante la autopsia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

María 'la jerezana' confirma que la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio es nula

La pareja de José María Almoguera reconoció que el vínculo entre Alejandra Rubio y él está completamente roto, expresó su esperanza de que retomen algún día la confianza y remarcó que en casa el tema apenas se menciona

María 'la jerezana' confirma que

Rosario Mohedano y Rosa Benito opinan sobre la emotiva llamada de Ortega Cano a Gloria Camila

Rosario Mohedano y Rosa Benito

'tuTECHÔ' cumple tres años: más de 3.700 personas en situación de extrema vulnerabilidad encuentran un hogar

'tuTECHÔ' cumple tres años: más

Zelenski confirma que se reunirá la semana que viene con Trump en Nueva York

Zelenski confirma que se reunirá

El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a La Vuelta ciclista: "Los organizadores han sufrido mucho"

Alicia García respalda la distinción regional a la principal competición española, resaltando el esfuerzo de deportistas y equipos tras la cancelación de la última etapa debido a protestas, y considera el reconocimiento como un impulso a la proyección nacional

El PP respalda que Ayuso