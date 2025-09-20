Agencias

Francisco Rivera y Kiko Rivera se reencuentran y mantienen una conversación

Después de las desavenencias familiares que han tenido en los últimos años, Francisco Rivera se ha reencontrado con su hermano Kiko. Ha sido en Santiago donde ambos se han visto cara a cara y, ¡atención! han tenido una conversación... pero, ¿significa esto un acercamiento?

Era el propio Francisco quien desvelaba, al preguntarle por el dj, que "hoy me lo he encontrado" y aseguraba, en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, que mantuvieron una conversación: "Hombre, claro".

Eso sí, el torero se reía al preguntarle si esto supone un acercamiento entre ambos o si simplemente se trata de un encuentro cordial que se va a quedar en eso, en un saludo: "Te vas a quedar con las ganas".

Por último, Francisco también se pronunciaba sobre la ruptura de su hija Tana y Manuel Vega, y dejaba claro que "lo que quiero es lo mejor. A Manuel lo queremos mucho y yo quiero lo mejor para los dos. Son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante". Además, al preguntarle si le gustaría que se reconciliasen, el diestro reconocía que "lo que queremos es lo último que se hace siempre".

