Agencias

Francia confirma la lista de diez países, entre ellos Andorra, que reconocerán al Estado palestino

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades francesas han confirmado que diez países reconocerán al Estado palestino en vistas a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana, en la cual participará de forma telemática el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, tras el veto de entrada a Estados Unidos impuesto por el Gobierno norteamericano.

Según han confirmado fuentes del Elíseo, los países que darán este paso son Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino, además de Francia. La mayoría de ellos ya habían hecho pública su postura al respecto.

Por su parte, Andorra todavía no se había pronunciado acerca del reconocimiento del Estado palestino y hace unos meses plantearon varias condiciones para tomar la decisión, entre ellas figuraban que este paso se diera por parte de la comunidad internacional y una paz "justa y que dure el máximo tiempo posible".

Palestina es observador permanente en la ONU desde 2012 y ha presentado varias iniciativas para dar un paso definitivo. De hecho Estados Unidos vetó en abril de 2024 un proyecto de resolución que recomendaba la admisión del Estado palestino como miembro de pleno derecho y la Administración de Donald Trump no ha dado muestras de cambiar de posición.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sostenido que este tipo de reconocimientos suponen una "recompensa" a las atrocidades de Hamás e, incluso, ha acusado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de "alimentar el odio antisemita", tras haber sido el principal promotor para que otros países alcanzaran esta decisión.

Anteriormente, países europeos como España, Irlanda, Noruega o Eslovenia ya dieron el paso en 2024, dentro de un esfuerzo conjunto que fue duramente reprendido por el Gobierno de Netanyahu.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tres policías muertos y dos heridos en un tiroteo en el estado de Pensilvania

El incidente ocurrió en el condado de York, donde las autoridades confirmaron el fallecimiento del tirador y desplegaron unidades federales mientras investigan lo sucedido, según informaron fuentes oficiales y testigos a medios locales

Tres policías muertos y dos

El ministro de Exteriores qatarí acude al TPI para "responder" legalmente al ataque de Israel en Doha

Mohamed bin Abdulaziz bin Salé al Julaifi sostuvo encuentros en La Haya con la presidenta y la fiscal adjunta del tribunal internacional, reafirmando el compromiso qatarí de buscar justicia y responsabilidad tras la ofensiva israelí sobre representantes de Hamás en Doha

Infobae

Isa Pantoja vuelve al trabajo tres meses después de convertirse en madre arropada por Asraf Beno

Tras superar la difícil etapa tras el nacimiento de su hijo Cairo, la hija de Isabel Pantoja se suma a una nueva competencia en televisión junto a su esposo, formándose entre las parejas favoritas del esperado formato ‘Decomasters’ de TVE

Isa Pantoja vuelve al trabajo

Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Moscú niega la entrada de

Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano

Israel confirma la muerte de