Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave

Un varón de 44 años ha fallecido este domingo en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave, a unos seis metros de altura.

Como confirman desde SUMMA112, la víctima se encontraba realizando una reparación en la cubierta de dicha nave sin actividad industrial, dedicada a vivienda. La caída se ha producido al ceder el tragaluz del tejado por causas que todavía se están investigando.

La llamada a Madrid112 se produjo a las 17:01 horas del domingo, cuando el equipo médico de SUMMA112 llegó al lugar de los hechos el hombre ya había fallecido y solo pudieron confirmar su muerte.

Investiga Policía Nacional. Han colaborado ambulancia municipal y policía local.