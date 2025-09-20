Agencias

Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un varón de 44 años ha fallecido este domingo en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave, a unos seis metros de altura.

Como confirman desde SUMMA112, la víctima se encontraba realizando una reparación en la cubierta de dicha nave sin actividad industrial, dedicada a vivienda. La caída se ha producido al ceder el tragaluz del tejado por causas que todavía se están investigando.

La llamada a Madrid112 se produjo a las 17:01 horas del domingo, cuando el equipo médico de SUMMA112 llegó al lugar de los hechos el hombre ya había fallecido y solo pudieron confirmar su muerte.

Investiga Policía Nacional. Han colaborado ambulancia municipal y policía local.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria

La Aemet activa el aviso

La industria de la belleza genera un impacto de 19.000 millones a la economía española

El sector cosmético se posiciona como uno de los motores económicos más relevantes del país, con más de 350.000 puestos de trabajo, un aumento en exportaciones y proyecciones de crecimiento impulsadas por la innovación y la sostenibilidad

La industria de la belleza

Milei se reunirá con Trump en Nueva York el martes

Milei se reunirá con Trump

El Ejército israelí pide al Gobierno suspender la entrada de ayuda desde Jordania tras el ataque en un cruce

Militares israelíes solicitan paralizar suministros procedentes de Jordania tras un incidente mortal en el paso de Allenby, mientras las autoridades jordanas exigen investigación y garantías de seguridad para sus conductores tras condenar el suceso

El Ejército israelí pide al

Estonia destaca la respuesta "eficaz" de la OTAN a la intrusión de cazas rusos en su espacio aéreo

Estonia destaca la respuesta "eficaz"