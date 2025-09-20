Agencias

Extinguido el incendio declarado el pasado miércoles en el paraje Fuente del Céfano en La Iruela

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este pasado miércoles a las 17,30 horas en el paraje Fuente del Céfano, en el término municipal de La Iruela (Jaén).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido sobre las 15,30 horas de este sábado tras los trabajos de remate y liquidación llevados a cabos por los refuerzos desplegados de este servicio. Durante la fase de control, previa a la extinción, el Infoca ha contado sobre el terreno con un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un agente de medio ambiente y una autobomba.

El fuego se declaró sobre las 17,30 horas de este miércoles en el paraje Fuente del Céfano, donde se desplegó una decena de medios aéreos, además de operativos terrestres. A las 21,00 horas, se dio por estabilizado y, dada también su evolución favorable, se retiraron los medios aéreos. Desde entonces, el Infoca ha estado trabajando en la zona, donde no hay presencia de viviendas que pudieran encontrarse en peligro, para apagar el incendio.

