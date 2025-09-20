Estonia destaca la respuesta "eficaz" de la OTAN a la intrusión de cazas rusos en su espacio aéreo

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ha puesto este sábado en valor la respuestas "eficaz" tras la entrada de tres aviones de combate rusos en espacio aéreo estonio el pasado viernes.

"El viernes vimos que la OTAN funciona de forma muy eficaz y muy bien, hasta el punto de que si fuera realmente necesario emplear el último recurso, el uso de la fuerza, estaban preparados para eso", ha afirmado Pevkur en declaraciones a la televisión pública estonia, ERR. Pevkur ha subrayado así que "sabemos que somos capaces de defender el espacio aéreo estonio junto a nuestros aliados".

En cualquier caso, están revisando varios puntos de la defensa de Estonia con el Mando Supremo Aliado para Europa, ha revlado, y también están tratando la posibilidad de reforzar el flanco oriental de la Alianza.

"Hay varias consultas en marcha con aliados desde la tarde del viernes. Además, seguimos con nuestras propias medidas para combatir los drones y reforzar la vigilancia aérea", ha indicado.

Pevkur ha resaltado que estas "provocaciones" son parte de la estrategia rusa para que los países occidentales se concentren en su propia defensa en lugar de ayudar a Ucrania.

"Debatir si debemos tener más aviones o defensas antiaéreas aquí es exactamente lo que quiere Rusia, que no enviemos ayuda a Ucrania, sino que nos ocupemos de nuestros propios asuntos (...). Es uno de los intereses estratégicos de Rusia, que Occidente se ocupe de sus propios asuntos (...). Es uno de los principales objetivos de Rusia con estas provocaciones", ha añadido.

El ministro ha defendido además "seguir con las cosas que tenemos que hacer" y ha mencionado en concreto la activación del Artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica para abrir consultas con los aliados.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiha, ha advertido de que este incidente es un indicio de la intención de Rusia de "escalar" el conflicto y ha emplazado a los demás países euroepos a colaborar más con Kiev y beneficiarse así de sus conocimientos para repeler los ataques rusos.

"Ningún otro país tiene los conocimientos que tiene Ucrania para repeler ataques aéreos combinados a gran escala. Podemos compartirlos con nuestros socios ante las crecientes amenazas rusas a su espacio aéreo. También tiene sentido conectar las defensas antiaéreas ucranianas y aliadas para defender juntos los cielos europeos sobre Ucrania y sobre otros países", ha apelado.

En la mañana del viernes tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre la isla de Vaindloo y permanecieron unos 12 minutos en la zona antes de salir.