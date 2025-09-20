Agencias

El Unicaja vuelve a chocar con el NBA G League United por la Intercontinental

El Unicaja de Málaga se medirá este domingo (13.00) al NBA G League United en la final de la Copa Intercontinental de la FIBA, reedición del partido por el título que el año pasado ganó el equipo español.

Los de Ibon Navarro conocieron este sábado su rival después de que el equipo de jugadores de la liga de desarrollo de la NBA venciera (100-94) a Illawara Hawks. El Unicaja, que se impuso en la final del año pasado (75-60), buscará este domingo en el Singapore Indoor Stadium el undécimo título para sus vitrinas y alargar su exitosa historia reciente.

El equipo español esperaba en la final desde el viernes, tras ganar (97-68) al Utsunomiya Brex y liderar el Grupo A del torneo. Chasson Randle, Jaden Shackelford, Feron Hunt y Jamarion Sharp son los peligros de un NBA G League United que querrá revancha.

EuropaPress

