Agencias

El PP denuncia ante la Comisión Europea el fallo del sistema de pulseras antimaltrato en España

Por Newsroom Infobae

Guardar

La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria ante los "graves fallos sufridos" por el sistema de pulseras antimaltrato en España que se ha prolongado durante al menos ocho meses tras el cambio de empresa adjudicataria al servicio.

Según explica el Partido Popular, diversos juzgados recibieron "notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo". Asimismo, afirman que la propia Fiscalía ha reconocido esta situación ocasionando "sobreseimientos provisiones y absoluciones de maltratadores".

"Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la comisión Europea debe valorar si procede a abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones respecto al derecho comunitario", ha expresado la eurodiputada Estarás.

Igualmente, la popular añade que se ha permitido que "durante ocho meses las pulseras de control antimaltrato no funcionaran correctamente", fallando así "la protección a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales".

Rosa Estarás advierte también que España podría haber vulnerado hasta cuatro normas comunitarias como las directivas que obligan a garantizar medidas de protección efectivas a las víctimas de delitos, la relativa a la Orden Europea de Protección (OEP), la norma sobre contratación pública por no asegurar la continuidad de un servicio esencial, así como la Directiva que regula la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.

Por último, desde el bloque popular critican que si las pulseras estaban vinculadas a órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares, "la incapacidad del sistema para garantizar el seguimiento real del agresor podría haber dejado sin efecto práctica la protección transfronteriza que garantiza la Orden Europea de Protección (OEP)".

El PP sentencia que esta situación erosiona "la confianza mutua entre los socios europeos", principio que recalcan como "esencial" del espacio de libertad, seguridad y justicia que recoge el artículo 67 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carmen Borrego revela en qué punto está la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio

Carmen Borrego ha desmentido versiones de conflicto familiar al asegurar, en declaraciones contundentes, que José María Almoguera y Alejandra Rubio mantienen una relación cercana, descartando cualquier tensión y defendiendo el vínculo unido entre ambos primos

Carmen Borrego revela en qué

Arantxa de Benito desvela cómo se encuentra Marina Romero tras anunciar su enfermedad

Arantxa de Benito desvela cómo

El Gobierno palestino aplaude la "valiente" decisión de Portugal de reconocer al Estado de Palestina

El Gobierno palestino aplaude la

Un ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

Un ciberataque afecta a varios

Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas

Rescatan a 62 migrantes en