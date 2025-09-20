Agencias

El ministro de Turismo de Brasil dejará el Gobierno tras el ultimátum de su partido, Unión Brasil

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, ha informado al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, que en los próximos días presentará su dimisión después de que su partido, Unión Brasil (UB), diera 24 horas a todos su cargos en el Gobierno para abandonarlo después de que se publicara un reportaje que vincula al presidente de la organización política con el Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal del país.

Según recoge Agencia Brasil, Sabino ha acudido este viernes a la residencia oficial del presidente de Brasil, el Palacio da Alvorada, donde ha mantenido una conversación de más de una hora con el mandatario brasileño en la que ha explicado la decisión de su partido.

El ministro continuará unos días en el cargo para completar ciertos compromisos y ha fechado su salida la próxima semana cuando el presidente Lula regrese de Nueva York, donde va a participar en la Asamblea General de la ONU.

La organización de la Cumbre del Clima de la ONU (COP30), que tendrá lugar en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, ha sido uno de los proyectos en los que Sabino más ha trabajado junto con el mandatario brasileño.

El reportaje --elaborado por cinco periodistas entre ellos el presentador de la cadena estatal Leonardo Demori-- acusa al presidente de UB, Antonio de Rueda, de ser dueño de aviones operados por el PCC, que en todo momento ha mantenido la falsedad de estas afirmaciones.

En concreto, recoge el testimonio de un piloto a la Policía Federal donde afirma que el presidente de Unión Brasil es el dueño de al menos cuatro aviones operados por una empresa aeronáutica ligada a 'Beto Louco' y 'Primo', investigados por un presunto blanqueo de capitales para el grupo criminal PCC.

Entrevistado por ICL Noticias, el piloto Mauro Caputti Mattosinho ha alegado que Rueda fue citado por su exjefe en la empresa Taxi Aéreo Piracicaba (TAP) como líder de un grupo que "tenía mucho dinero que debía gastarse" en la compra de aeronaves valoradas en millones de dólares. Además, según Mattosinho, volaba frecuentemente con los investigados, incluso a Brasilia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El senador demócrata Bernie Sanders se convierte en el primero en denunciar el "genocidio en Gaza"

En un fuerte comunicado, el legislador estadounidense responsabilizó a Israel por crímenes masivos contra la población civil, exigió freno inmediato de la ofensiva militar, más ayuda internacional urgente y reclamó presión diplomática de Washington por la paz en Medio Oriente

El senador demócrata Bernie Sanders

EEUU impone un pago de 100.000 dólares al año a visados H1-B para trabajadores extranjeros altamente cualificados

EEUU impone un pago de

Petro a Trump al acusarlo de un presunto aumento del cultivo de coca: "a mí no me amenace"

Gustavo Petro rechazó enérgicamente los señalamientos desde Estados Unidos sobre el avance del narcotráfico, invitando al expresidente Donald Trump a dialogar directamente en Bogotá y sugiriendo un cambio de enfoque en la lucha antidrogas estadounidense

Petro a Trump al acusarlo

EEUU elimina los marcos del anterior Gobierno para contrarrestar la desinformación de otros países

El Departamento de Estado informa sobre la revocación de programas impulsados previamente para combatir influencias extranjeras en información, argumentando que dichas plataformas funcionaron como herramientas de restricción política, según lo dispuesto por la actual política sobre libertad de expresión

EEUU elimina los marcos del

La Cámara de Diputados de Brasil tramitará de urgencia la amnistía a condenados por actos golpistas

La iniciativa, impulsada por el sector conservador, fue avalada por amplia mayoría y permitirá que el proyecto sea debatido directamente en el pleno, generando una aguda confrontación política entre oficialismo y oposición, que cuestiona la medida

La Cámara de Diputados de