Egipto y Turquía realizarán ejercicios militares en el Mediterráneo oriental por primera vez en 13 años

Egipto y Turquía realizarán conjuntamente maniobras militares en el Mediterráneo oriental del 22 al 26 de septiembre con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales y la interoperabilidad entre ambos países, unos ejercicios conjuntos que no han tenido lugar desde hace 13 años.

El Ministerio de Defensa turco, en un comunicado recogido por la agencia de noticias Anadolu, ha informado de que desplegará fragatas TCG Oruçreis y TCG Gediz, lanchas de ataque rápido TCG Imbat, TCG Bora y el submarino TCG Gür, mientras que las Fuerzas Aéreas participarán con dos aviones F-16.

El operativo se ha denominado 'Mar de la Amistad' y varios comandantes de ambos Ejércitos participarán en el ejercicio del día del 'Observador Distinguido', el 25 de septiembre.

Las tensiones diplomáticas entre Ankara y El Cairo tras el derrocamiento de Mohamed Mursi --vinculado a los Hermanos Musulmanes y apoyado por Turquía-- se han visto seguidas por diversos enfrentamientos diplomáticos en torno al conflicto en Libia, donde apoyaron a bandos enfrentados, y las reclamaciones marítimas de ambos países.

Estos ejercicios militares suponen un nuevo paso entre ambos países para normalizar sus relaciones, que se han visto acrecentadas gracias a sus puntos de vista comunes respecto al conflicto palestino. El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, visitó Turquía el año pasado por primera vez desde que asumiera la presidencia en 2014.

