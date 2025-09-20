China recalca que respeta la "voluntad corporativa" de TikTok y pide a EEUU un "entorno empresarial justo"

El Gobierno de China ha recalcado este sábado que respeta "la voluntad corporativa" de TikTok en las negociaciones con Estados Unidos y ha reclamado al país norteamericano un "entorno empresarial abierto, justo, equitativo y no discriminatorio" para las empresas chinas, incluida la citada plataforma.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino ha subrayado que la postura de Pekín sobre este tema es "clara" y ha agregado que "respeta la voluntad de la empresa y aplaude que los negocios entren en negociaciones comerciales basadas en las normas del mercado para alcanzar soluciones que cumplan con las leyes y regulaciones chinas y alcanzar un equilibrio de intereses".

Asimismo, ha expresado el deseo de Pekín para que Estados Unidos "trabaje con China en la misma dirección, cumpla fielmente sus compromisos correspondientes y proporcione un entorno empresarial abierto, justo, equitativo y no discriminatorio para la operación continua de las empresas chinas, incluida TikTok".

En este sentido, ha afirmado que ello permitiría "promover el desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos", según ha informado el diario chino 'Global Times'.

Por otra parte, ha destacado que la conversación mantenida el viernes entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, fue "sincera" y "en profundidad", al tiempo que ha remarcado que en la misma se abordaron las relaciones bilaterales y su desarrollo "en la siguiente fase".

Trump aseguró el viernes que China había aprobado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok actualmente en manos de Bytedance, a unos nuevos dueños, aún no revelados, que sean norteamericanos, si bien por ahora no hay detalles, sin que Pekín se haya pronunciado oficialmente al respecto.

El mandatario estadounidense hizo esta afirmación tras una conversación "muy productiva" con Xi. "Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok", resaltó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

Ambos países alcanzaron esta semana un acuerdo marco sobre este asunto durante un encuentro celebrado en Madrid, a la espera de que Bytedance se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se cerró en la capital de España, en una cita que estuvo encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china participó el vice primer ministro He Lifeng.