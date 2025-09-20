Carmen Borrego deja claro que los Campos no estuvieron dispersos en el cumpleaños de Terelu Campos

La fiesta por el 60 cumpleaños de Terelu Campos ha provocado una gran polémica en el ámbito mediático tras posar con Carlo Costanzia padre días después de salir a la luz las memorias de Mar Flores en las que relata el infierno que el padre de su hijo le hizo pasar en el pasado.

La colaboradora de televisión dejó clara cuál es su postura al respecto y de lado de quién está. Además, ni Mar Flores estuvo invitada ni se la esperaba, ya que aunque lo hubiese estado no habría acudido debido a la presencia del empresario en la fiesta.

Además de esta polémica, también se ha hablado de lo distante que estuvo la familia Campos en la fiesta. Parece que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no estuvieron junto a José María Almoguera ni Carmen Borrego... y de esto precisamente ha sido preguntada la hermana de Terelu.

Cansada por too lo que se ha hablado, Carmen ha desmentido que estuvieran separados y ha confesado ante las cámaras de Europa Press que estuvieron "todos apoyando a mi hermana porque era su cumpleaños".

Además, ha sido preguntada también por las declaraciones de Mar Flores en el desfile de Carolina Herrera asegurando que no sabía por qué cumpleaños le estaban preguntando y ha preferido guardar silencio para no echar más leña al fuego. Eso sí, sobre la invitación de Carlo Costanzia padre, Carmen ha sentenciado que "no era mi cumpleaños, ni invitaba yo".