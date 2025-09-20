Carlo Costanzia, serio y parco en palabras al preguntarle por el famoso posado

Ha quedado claro que Carlo Costanzia no tiene una buena relación con su madre y más desde que salieron a la luz las memorias de Mar Flores. El modelo parece que no las ha leído, pero Alejandra Rubio sí y le ha llegado todo lo que cuenta de él, de sus adicciones, de su estancia en la cárcel y del infierno que supuestamente vivió con Carlo Costanzia padre.

El modelo no se ha pronunciado ante las cámaras sobre el último trabajo de su madre, pero sí que tuvo un gesto hace unos días en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos con el que dejaba claro cual era su postura. Carlo posaba junto a su padre, su pareja y la colaboradora de televisión, demostrando así su total apoyo a su padre.

Además, los continuos viajes a Turín para estar al lado de su familia paterna reflejan el vínculo tan estrecho que tiene con Costanzia y no con su madre, con la que estaría molesto por haber hablado de más sobre él en sus memorias y en términos negativos de su padre.

En este contexto, Mar y su hijo han comenzado las grabaciones de 'DecoMasters' para TVE y la tensión se palpa en el ambiente, ya que coinciden lo justo y necesario y apenas se miran a la cara.

Carlo se ha dejado ver ante las cámaras tras el cumpleaños de Terelu y cuando se le ha preguntado por el posado tan polémico que protagonizaron ha preferido seguir guardando silencio y no hacer ninguna declaración. Un posado que muchos han calificado como 'provocación' al mostrar públicamente el apoyo a su padre tras las confesiones de Mar sobre el infierno que vivió con él.