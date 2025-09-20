Ascienden a tres los muertos por un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania

Al menos tres personas han muerto y varias decenas han resultado heridas este sábado a causa de un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha recalcado que las tropas rusas han lanzado 580 drones y 40 misiles balísticos y de crucero contra territorio del país europeo.

"Los ataques tuvieron como objetivo Dnipró y la provincia, así como las provincias de Mikolaiv, Chérnigov, Zaporiyia y comunidades en Poltava, Kiev, Odesa, Sumi y Járkov. El enemigo ha apuntado contra nuestra infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles", ha manifestado, antes de asegurar que "un misil con municiones de racimo ha impactado directamente en un edificio de apartamentos en Dnipró".

Así, ha manifestado en su cuenta en la red social X que "cada uno de estos ataques no es lanzado por necesidade smilitares, sino como parte de una estrategia rusa para aterrorizar a los civiles y destruir la infraestructura". "Por eso se necesita una firme respuesta internacional", ha señalado.

"Ucrania ha demostrado que puede defenderse a sí misma y a Europa, pero para contar con un escudo fiable, debemos actuar juntos: reforzar la defensa aérea, aumentar el suministro de armas y ampliar las sanciones contra la maquinaria militar rusa y los sectores que la financian", ha esgrimido. "Cada restricción impuesta a Rusia salva vidas. Doy las gracias a todos los que nos ayudan y apoyan", ha zanjado.