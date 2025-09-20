Agencias

Arantxa de Benito desvela cómo se encuentra Marina Romero tras anunciar su enfermedad

Amiga íntima de Makoke, Arantxa de Benito se ha dejado ver esta semana ante las cámaras y ha sido preguntada por el delicado momento que atraviesa la colaboradora de televisión tras haber cancelado su boda con Gonzalo debido a la enfermedad que atraviesa su nuera, Marina Romero.

Arantxa ha desvelado que Makoke "ahora está un poquito más tranquila" aunque "ha pasado unas semanas muy malas, estando muy nerviosa, intranquila, triste", pero "gracias a Dios ha salido todo muy bien, que era lo importante y ahora desea que los resultados sean buenos".

Además, ha asegurado que está "muy rodeada del cariño de sus amigas y de su familia, que en los momentos difíciles yo creo que es lo más importante" y, sobre Marina, ha confesado que está mejor porque "ya está en casa con sus niños y su marido".

En cuanto a la aplazamiento de su boda con Gonzalo, Arantxa ha confirmado que "se ha pospuesto" porque "ante una cosa así no hay nada que celebrar" y espera que en el próximo mes de mayo puedan "celebrar por todo lo alto" ese amor.

