Agencias

Al menos un miembro de Fuerzas Democráticas Sirias muerto y tres heridos por un ataque de Estado Islámico

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha denunciado este viernes un ataque perpetrado por una célula terrorista de Estado Islámico contra un vehículo de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que se ha saldado con un miembro de las FDS muerto y otros tres heridos en la gobernación de Deir Ezor, en el noreste de Siria.

Según informa la organización, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, los terroristas abrieron fuego contra el vehículo mientras este patrullaba por la ciudad de Muhaimidah, alcanzando a los miembros de las FDS.

El Observatorio ha cifrado en 183 los ataques sufridos por Estado Islámico en la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (la AANES) desde principios de 2025 dejando un total de 80 personas fallecidas.

Este martes un "peligroso operativo" de Estado Islámico fue detenido por las Fuerzas Democráticas Sirias en una operación lanzada contra "células durmientes" del grupo yihadista en la ciudad de Raqqa, en el norte del país.

"Las FDS reafirmamos nuestra determinación para perseguir y desmantelar a todas las redes terroristas, golpear de forma decisiva sus recursos e infraestructura y salvaguardar la seguridad y la estabilidad de nuestra región", aseguraron entonces.

Las FDS han denunciado en varias ocasiones que Estado Islámico intenta aprovechar la situación en Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rosell y Bartomeu, citados este jueves a declarar como investigados en el 'caso Negreira'

La jueza Alejandra Gil interroga este jueves a exdirectivos del club catalán junto al círculo cercano de Enríquez Negreira, por supuestos pagos ilícitos y presuntos delitos vinculados a administración desleal, cohecho y documentación falsa

Rosell y Bartomeu, citados este

Trump confirma que declarará al movimiento antifascista como organización terrorista

El mandatario estadounidense anunció que impulsará el reconocimiento oficial de antifa como grupo terrorista, tras responsabilizar a sectores radicales del crimen de Charlie Kirk y condenar su supuesto financiamiento en un mensaje difundido en su red social

Trump confirma que declarará al

Trump crea una 'tarjeta dorada', facilitando la obtención de visados por pago "voluntario" de un millón de dólares

Trump crea una 'tarjeta dorada',

Lula afirma no tener "ninguna relación con Trump" y asegura que el pueblo de EEUU pagará por sus errores

Luiz Inácio Lula da Silva critica las políticas del mandatario estadounidense e insiste en que las recientes decisiones comerciales perjudican a los ciudadanos norteamericanos, mientras destaca la falta de diálogo formal y cuestiona la postura internacional de Washington

Lula afirma no tener "ninguna

Imputadas en Lituania 15 personas por planear actos terroristas en Europa en una red vinculada a Moscú

Las autoridades lituanas revelan que los sospechosos, de varias nacionalidades, usaron paquetes con explosivos camuflados en objetos cotidianos enviados a países de la UE, en operaciones conectadas a inteligencia rusa, según fuentes policiales y judiciales

Imputadas en Lituania 15 personas