AI tilda de "moralmente reprobable" el veto de EEUU a la resolución sobre el alto el fuego en Gaza

Por Newsroom Infobae

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha criticado este viernes el "reprobable" veto de Estados Unidos a la resolución para un alto el fuego definitivo en la Franja de Gaza propuesta en el Consejo de Seguridad de la ONU --que ha contado con 14 votos a favor-- y ha instado a la Asamblea General a tomar "medidas decisivas" sobre este asunto.

"Por sexta vez, EEUU ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a poner fin al insoportable sufrimiento de más de dos millones de palestinos en Gaza que luchan por sobrevivir al genocidio israelí (...). Es moralmente reprobable que, en lugar de usar su influencia para detener el interminable catálogo de horrores, EEUU haya abusado, una vez más, de su derecho de veto para dar luz verde al genocidio israelí contra los palestinos en Gaza", ha expresado la organización en un comunicado.

Desde Amnistía Internacional han señalado el hecho de que EEUU ha sido el único de los 15 miembros del Consejo en votar contra esta propuesta, lo que demuestra que el país "se encuentra solo en este asunto", y ha criticado que actuaciones como esta evidencian la "total indiferencia" del Gobierno estadounidense "por la supervivencia de los palestinos en Gaza".

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha destacado además que este veto se produce apenas dos días después de que la Comisión de Investigación Independiente de la ONU (COI) concluyese en un informe que "las autoridades y fuerzas israelíes están cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza". Ello "lo hace aún más reprensible", ha apostillado.

La ONG ha recordado que las implicaciones de este veto no solo son "especialmente devastadoras" para los palestinos de la ciudad de Gaza, sino que "también pone en peligro la vida de los rehenes israelíes restantes, cuyas vidas están en juego".

En este contexto, el apoyo continuado del Ejecutivo estadounidense a Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza "aumenta el riesgo de complicidad de Estados Unidos en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio", ha advertido Callamard, quien ha llamado a la comunidad internacional a "ejercer mucha más presión sobre Israel".

"La historia no perdonará a EEUU por oponerse solo a la comunidad internacional, envalentonando a Israel en su continuo genocidio contra los palestinos en Gaza y erosionando aún más un frágil sistema jurídico mundial destinado a proteger los Derechos Humanos, pero que ha visto sus normas y su propia legitimidad aplastadas por la impunidad generalizada y el desprecio por el Derecho internacional", ha concluido la secretaria general de la ONG.

Esta denuncia llega después de que Estados Unidos vetara este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, recibió el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

El documento, que fue presentado por los diez Estados miembros no permanentes, exigía también el levantamiento de las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria, instando a Israel, como potencia ocupante, a garantizar la distribución segura y sin trabas a los civiles con necesidades.

