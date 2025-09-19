Xabi Alonso: "Si se acepta un error, debería tener sus consecuencias y parece que con Huijsen no ha sido así"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, recalcó que le habría gustado tener a Dean Huijsen este sábado ante el Espanyol y consideró que si se ha aceptado "un error", como parece que indicó el CTA en su análisis de la jugada de la expulsión del central en Anoeta, debería tener "sus consecuencias", mientras que insistió en que está tratando de que todos sus jugadores "se sientan importantes" y advirtió que no ve muy factible que alguno lo vaya a jugar todo.

"No va a ser posible tenerle. Me hubiese gustado tenerle después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta, pues si se acepta un error, debería tener sus consecuencias y parece que no ha sido así", lamentó Alonso este viernes en la rueda de prensa previa al choque contra el RCD Espanyol en LaLiga EA Sports.

Por otro lado, reconoció que ha hablado con el brasileño Vinícius Júnior, que no acabó de la mejor manera el duelo de Champions ante el Olympique de Marsella, debido a que empezó como suplente, pero al que ve "bien". "Hoy ya le veías con mejor sonrisa, más positivo. Al acabar el entrenamiento hemos hecho algo con él, individual, de unos centros, unas finalizaciones y ha terminado con buenas sensaciones", explicó.

En esa misma línea, el tolosarra celebró lo "bien cubiertos" que están en la posición de extremo, con el propio 'Vini' y también con su compatriota Rodrygo Goes. "Rodrygo nos aporta su calidad, su desborde, su capacidad de asociación... 'Vini' también tiene eso. Son dos jugadores desequilibrantes y cuando han empezado, o han entrado, el impacto ha sido muy bueno", argumentó.

"Para mí hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla que tenemos, por nivel, por experiencia, por recorrido y por lo que nos van a dar. Yo valoro mucho el papel que tienen que tener y necesito hacer el equipo para que todos se sientan importantes. El camino lo estamos trazando, pero todos están en el barco y necesitamos que todos rememos en la misma dirección", expresó el tolosarra.

El entrenador vasco reiteró también que sus jugadores tienen que "aceptar con normalidad" que no van a jugar siempre. "Hay que saber distribuir las cargas. Es posible que un jugador juegue todo, pero no creo que lo vayamos a hacer", expuso, centrándose en la figura del delantero francés Kylian Mbappé. "Es muy importante, pero habrá algún día en el que no juegue de inicio", aseveró.

Por otro lado, el preparador madridista dejó claro que no ve "como lateral derecho" al centrocampista uruguayo Federico Valverde. "Su posición es en el centro del campo, de '8'. El otro día le dio al equipo lo que necesitaba, colectivamente estuvo muy generoso y eso es fundamental en nuestro sistema en lo que nos da con y sin balón", argumentó el exjugador.

Precisamente en el centro del campo, el Real Madrid recupera efectivos con Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que ya entraron en la convocatoria para el duelo contra el Olympique de Marsella y a los que le gustaría dar "minutos" ante el RCD Español. También confirmó que puede volver a la convocatoria el delantero brasileño Endrick.

Sobre el margen de mejora en cuanto al juego que tiene su equipo, el guipuzcoano cree que "los dos últimos partidos" hicieron "primeras partes buenas", aunque "las segundas han estado condicionadas por las tarjetas". "A poder ser, durante fases más largas del partido, tener esa sensación de control que estamos llevando y que estamos generando. Tenemos estabilidad en el juego y eso nos va a dar estabilidad emocional también para no estar demasiado excitados", subrayó.

El siguiente rival será un RCD Espanyol que ha empezado bien y que les planteará "un partido exigente". "El Espanyol viene en buen momento, está con muy buen ritmo y con buena intensidad. Nosotros también estamos con buena energía, con ganas de prolongar la fase en la que estamos, de seguir haciendo mejor las cosas. Queremos completar un partido bueno, con buen fútbol y ganando el partido", remarcó el técnico merengue.

LOS INSULTOS A SIMEONE Y EL REENCUENTRO CON MOURINHO

Otro tema que trató fue el de la polémica de los insultos al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en Anfield, algo que cree que "hace tiempo" se fue de las manos. "En un mundo ideal, no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no sufro demasiado esas situaciones, pero hay otros compañeros que las sufren más", razonó.

"Desgraciadamente, hay que saber convivir con ello, porque a veces te puede sacar un poquito de tu situación. No son agradables, yo no he tenido demasiados episodios, pero los ves en los campos de fútbol y hace tiempo que se ha ido de las manos esto", zanjó.

Por último, también le preguntaron sobre la llegada del ex entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, al Benfica. "En enero nos volveremos a ver y sí que será especial para todos, pero sobre todo para él, porque tuvo tres años muy intensos aquí y fue importante en el proceso que estábamos en ese momento. Creo que todavía tiene mucho cariño al club", finalizó Alonso.