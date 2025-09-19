Agencias

Unicaja disputará la final de la Copa FIBA Intercontinental tras ganar (97-68) al Utsunomiya Brex

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Unicaja disputará este domingo (13:00 horas) la final de la Copa FIBA Intercontinental, en la que defenderá el título logrado de 2024, después de sumar su segundo triunfo, por 97-68, en el Grupo A contra el Utsunomiya Brex en un encuentro que se decidió en la segunda parte y destacó Tyler Kalinoski, con 19 puntos y 4 rebotes.

El equipo de Ibon Navarro se vio sorprendido por el inicio del Utsunomiya Brex, que, liderados por Newbill y Jerrett, le dieron una ventaja de 7 puntos (12-5). No obstante, el conjunto malagueño, gracias a los puntos de Jonathan Barreiro, Killian Tillie y Alberto Díaz, remontaron al término del primer cuarto (20-23).

Perry, que anotaba y hacía jugar a sus compañeros, y Barreiro ampliaron esa ventaja al descanso (33-41). En la segunda parte, el escaso acierto japonés elevó la sangría (47-74) a favor del Unicaja, que se enfrentarán al ganador del Grupo B, en el que se encuentran el Flamengo, el NBA G League y el Illawara Hawks, por revalidar el trofeo continental.

"El equipo ha hecho muy buen trabajo, hemos podido repartir los minutos y meter a jugadores que estaba un poco fuera y cuidar a otros que llevaban mucha carga de ayer para ganar a un buen equipo a pesar de la diferencia. Pueden entrar cualquiera de los tres equipos y va a ser un rival muy difícil", comentó Navarro a los medios oficial del club andaluz.

