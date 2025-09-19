Ucrania aclara que no se está negociando la paz con Rusia

Las autoridades ucranianas han afirmado este viernes que actualmente no se está negociando la paz con Rusia, sino tan sólo por el momento cuestiones humanitarias, que tienen que ver principalmente con la liberación e intercambio de prisioneros.

La aclaración ha venido por parte del ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en una entrevista para la cadena CNN, en la que ha relacionado este hecho con la falta de compromiso de la parte Rusia para poner fin a la guerra.

Umerov ha subrayado que Ucrania se ha sometido en todo momento a las iniciativas de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump --la única persona, ha dicho, "capaz de poner fin a la guerra"--, a diferencia de Rusia.

El ministro de Defensa ha recordado que la "decepción" expresada hace unos días por Trump sobre la postura que Rusia continúa manteniendo refleja que "no hay ningún compromiso" por parte de Moscú para continuar la negociación"

"Nosotros (...) hemos apoyado esta iniciativa", ha insistido. "Por el momento, continuamos con la parte humanitaria, en la que liberamos e intercambiamos prisioneros de guerra", ha contado precisamente pocas horas después de que Rusia les haya entregado otros mil cadáveres de soldados ucranianos.

Umerov ha señalado que Ucrania ha cumplido con su parte del trato con Estados Unidos y sus socios europeos para poder negociar el fin de la guerra, la cual pasa por que se les ofrezca garantías de seguridad viables. En este momento hemos cumplido nuestra parte del trato (...) Ahora le toca el turno a Rusia", ha dicho.