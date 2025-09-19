Agencias

Trump asegura que China ha dado al fin 'luz verde' a la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok

Por Newsroom Infobae

Guardar

Donald Trump ha asegurado este viernes que China ha aprobado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de la red social TikTok, actualmente en manos de Bytedance, a unos nuevos dueños, aún no revelados, que sean norteamericanos, según ha comunicado el mandatario tras mantener una conversación telefónica con Xi Jinping.

"Acabo de tener una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok", ha escrito Trump en un post de 'Truth Social'.

Trump, que también ha calificado de "muy positiva" la comunicación con su homólogo chino, ha informado de que se reunirá presencialmente con él durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Asimismo, el líder norteamericno ha accedido a visitar China a principios del próximo año, al tiempo que Xi hará lo propio e irá a Estados Unidos en un "momento apropiado". Trump ha avanzado, también, que ambos presidentes volverán a hablar por teléfono en un futuro.

De su lado, la agencia estatal de noticias china 'Xinhua' ha categorizado la llamada de "pragmática, positiva y constructiva". Desde Pekín han afirmado que ambas potencias pueden alcanzar el "éxito mutuo" y un estado de "prosperidad compartida" que redunde en beneficio de todos los países del mundo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ibex 35 cae un 0,24%, pero aguanta los 15.100 puntos, a la espera de la Fed

La bolsa española anotó su segundo descenso consecutivo con los inversores atentos a la decisión sobre tipos de la Reserva Federal, mientras los mercados europeos y Wall Street exhibieron tendencia mixta y la deuda pública moderó su peso sobre el PIB

El Ibex 35 cae un

Igualdad escribió al Observatorio de violencia de género de CGPJ por la "alarma innecesaria" sobre pulseras antimaltrato

Igualdad escribió al Observatorio de

Vithas impulsa un estudio internacional basado en evidencia clínica real para el tratamiento de sarcomas

Vithas impulsa un estudio internacional

Grupo Argos distribuirá 195 millones entre los accionistas de su cementera tras vender Summit Materials

Grupo Argos distribuirá 195 millones

El Ibex 35 no logra aguantar los 15.300 en la semana de bajada de tipos de la Fed y retrocede un 0,3%

El Ibex 35 no logra