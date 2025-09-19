PP forzará una votación en el Congreso para reprobar a Redondo por la "negligencia" en pulseras para maltratadores

El PP forzará una votación en el próximo Pleno del Congreso para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la "negligencia" en las pulseras telemáticas para maltratadores.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista a Telecinco recogida por Europa Press, después de que la Fiscalía alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas de maltratadores, así como con el prestador del servicio.

"La negligencia del Ministerio ha sido absoluta porque no solo que haya un fallo es que sabiéndolo no lo hayan arreglado. Es una negligencia absoluta por parte del Ministerio de Igualdad. Para nosotros es gravísimo. Es gravísimo. Mujeres que se creían seguras y realmente no lo eran. No lo estaban. Y en el Ministerio lo sabían", ha asegurado Muñoz.

Por su parte, Redondo señaló este jueves en una entrevista a RTVE recogida por Europa Press que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los "fallos técnicos" en las pulseras antimaltrato "no llega al 1%".

En esta línea, Muñoz ha tachado de "increíble" que a la ministra "le parezcan poco 47 mujeres, que han estado a expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras". "Me parece terrible, ¿no?", ha recalcado.

Igualmente, ha avanzado que el PP ha registrado una moción consecuencia de interpelación urgente en el Congreso, para debatir en el Pleno de la semana que viene, en la que pide la reprobación de Redondo.

En este sentido, el PP buscará que el resto de grupos parlamentarios se posicionen sobre una situación que los 'populares' tildan de "un absoluto desastre, que tiene que tener consecuencias". "La ley del sólo sí es sí que ya hicieron ha traído consecuencias, ha sacado antes de tiempo a violadores y agresores sexuales, ha cortado condenas y ahora esta última negligencia. Tiene que haber consecuencias, no puede salirles gratis y por eso vamos a traer esta reprobación a la Ministra la semana que viene", ha apuntado.

En concreto, según se desprende de la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP quiere que el presidente del Gobierno "cese inmediato" a Redondo "por los graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato, que han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores".

Los 'populares' también instan al Ejecutivo a "actualizar y dar transparencia" a los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena derivadas de la vigencia de la ley del 'solo sí es sí', desde su entrada en vigor hasta su modificación.

PIDE CONCRETAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE QUEDARON "DESPROTEGIDAS"

Asimismo, fuentes del PP han adelantado que el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime De los Santos, llamará este viernes a Redondo "para que le concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas por el fallo en las pulseras de control a maltratadores motivado por los errores de una adjudicataria del Gobierno".

"La agenda de la ministra en el día de hoy se limita a un acto en Valladolid a las 12:30 de la mañana y, por tanto, tiene tiempo para recopilar esa información y concretar las medidas adoptadas hasta la fecha, las decisiones que va a implementar el Gobierno y las responsabilidades que piensa depurar", han subrayado la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Para el PP, la información en este caso "no puede esperar", ni "tampoco limitarse a aclaraciones futuras en el Congreso (donde se han registrado decenas de preguntas)". "La alarma social y la preocupación de miles de mujeres requiere una explicación urgente inmediata y esa ha de producirse en la mañana de hoy", ha indicado el PP, que ha agradecido la "disposición" del Gobierno a conversar con De los Santos "dada la situación de extrema gravedad".

Por otro lado, el PP preguntará a Redondo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la seguridad de las mujeres desde que los socialistas gobiernan, así como por la defensa de "la dignidad de las mujeres".