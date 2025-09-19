Agencias

Polo (CHJ) llega al juzgado para testificar en la causa de la dana: "No tenemos absolutamente nada que ocultar"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo, ha llegado este viernes a la sede de los Juzgados de Catarroja (Valencia) para prestar declaración como testigo en la causa por la gestión de la dana. "Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar", ha aseverado a su llegada.

Así lo ha manifestado Polo a los periodistas, a los que ha asegurado que responderá a sus preguntas una vez acabe su comparecencia. Ha reconocido que "venir aquí en estas condiciones no es agradable", pero ha remarcado que no está nervioso ni tiene ningún miedo porque "nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar".

A las puertas de la sede judicial le esperaban una decena de personas con carteles exigiendo justicia --"229 vidas por vuestra incompetencia", exponen-- y alguna de ellas ha increpado al responsable de la CHJ reprochando las víctimas mortales registradas en la trágica barrancada.

