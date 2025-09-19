Ocho escaladores españoles compiten en el Mundial de Escalada Paralímpica

Un total de ocho deportistas componen la selección española que competirá en Seúl desde este sábado al jueves 25 de septiembre en el Mundial de Escalada Paralímpica, nuevo deporte para los Juegos de Los Angeles (Estados Unidos) de 2028

La selección está compuesta por Javier Aguilar (B1), Guillermo Pelegrín (B2), Iván Germán (AL2), Albert Guardiá (AL2), Urko Carmona (AL2), Ana Gómez (AU2), María Cabezas (AU2) y Paula de la Calle (AU3) y tratará de brillar tras un buen año en la Copa del Mundo y tras conseguir un título mundial y cinco medallas logradas en el pasado Mundial celebrado en la ciudad suiza de Berna.

Según informó la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), entre ellos están Javier Aguilar, actual subcampeón del mundo que compite en la categoría para escaladadores con ceguera total que escalan con un antifaz opaco y la ayuda de un guía y que en sus últimas diez citas internacionales ha logrado la medalla plata, y Guillermo Pelegrín, que compite en la categoría para deportistas con baja visión y bajo la supervisión de su guía, y que es el actual campeón de Europa y bronce mundial.

En la categoría con escaladores con discapacidad unilateral en extremidad inferior o diferencia en la longitud de las piernas, Iván Germán sumó el bronce continental el año pasado y Albert Guardiá que llega a Seúl como vigente campeón de Europa y bronce en el pasado Mundial. En las categorías femeninas, las mejores bazas podría ser Paula de la Calle (Discapacidad en la mano), bronce en los pasados Campeonatos de Europa y que plata en su última participación en la Copa del Mundo.