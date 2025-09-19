Nariz tapada: el extraño gesto que asegura descongestionarla en solo unos segundos

Pocas sensaciones resultan tan molestas como tener la nariz congestionada. Dormir, comer o simplemente respirar se convierte en un reto, y cualquier remedio rápido se recibe casi como un salvavidas. En este contexto, una usuaria de redes sociales ha compartido un truco casero tan sencillo como llamativo que, según asegura, logra despejar la nariz en cuestión de segundos.

El método, explicado paso a paso en su propio vídeo, comienza aspirando aire por la boca y conteniéndolo durante unos instantes. A continuación, recomienda taparse la nariz con los dedos o con un papel y empezar a mover la cabeza de un lado a otro. La clave llega después: soltar el aire lentamente por la nariz, lo que, en teoría, ayuda a expulsar la congestión acumulada. "Y voilà, magia. Respiras de nuevo", dice al final de su demostración.

El origen de la técnica, según la autora, fue completamente improvisado. "Un día estaba harta y comencé a mover la cabeza así tapándome la nariz y vi que eso me descongestionó. De ahí perfeccioné la técnica", explicó en respuesta a un comentario.

Las reacciones al vídeo reflejan la mezcla de sorpresa y curiosidad que despierta el truco. Algunos lo celebran con entusiasmo: "Gracias, tengo la nariz tapada desde semanas y al fin se me destapó", escribía una usuaria. Otros se mostraban más escépticos: "¿No era más fácil un lavado nasal?". También hubo quien apuntó que el efecto no duraba demasiado: "Sí me funciona, pero se me vuelve a tapar 5 minutos después".

Más allá de las anécdotas, este gesto parece ofrecer un alivio momentáneo, aunque no sustituye a soluciones habituales como los lavados nasales con suero fisiológico ni, mucho menos, a la consulta con un médico en caso de congestión persistente. Lo que sí deja claro es que la creatividad y la desesperación frente a un resfriado pueden dar lugar a remedios tan extraños como ingeniosos.